Компания Honda представила прототип нового Civic 2022 модельного года, который предвещает появление совершенно новой линейки Civic. Первым в ней станет седан, запуск которого состоится в конце весны 2021 года. За ним последуют Civic Hatchback, «заряженный» Civic Si и мощный Civic Type R, сообщает пресс-служба японской марки.

Как и модель 10-го поколения, прототип нового Civic имеет низкие линии капота, передних крыльев и крыши, вместе они образуют по-спортивному прижатый к земле силуэт, который эффектно подчеркивает колеса и шины. Динамику внешности добавляет смещенная к низу относительно линии фар решетка радиатора, удлиняющая моторный отсек, сдвинутая назад передняя стойка, плавная дуга крыши, проходящая от передних крыльев к багажнику. Широкую колею автомобиля дополняют новые задние фонари и несколько приподнятая к верху для улучшения аэродинамической эффективности задняя кромка крышки багажника.

Что касается интерьера, количество стыков на приборной панели, соединяющих отдельные элементы, минимизировано, что повышает удобство считывания информации и не отвлекает водителя от дороги. Рисунок приборной панели в виде сетки из сот является не только дизайнерским решением, но и одновременно с этим визуально скрывает высокоэффективные вентиляционные отверстия. Модель 11-го поколения также получила множество технологий, впервые представленных на Civic, включая полностью цифровой приборный щиток и новый 9-дюймовый сенсорный экран Full HD, интегрированный в приборную панель.

Кроме того, Civic 11-го поколения получил ряд новых систем активной и пассивной безопасности, включая обновленный набор технологий безопасности Honda Sensing и систем помощи водителю, новые конструкции подушек безопасности, а также усовершенствованную конструкцию кузова Honda Advanced Compatibility Engineering (ACE) с повышенным уровнем защиты пассажиров и пешеходов при столкновении.

Civic 11-го поколения получил новое, еще более спортивное шасси, новые более мощные и экономичные силовые агрегаты.

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