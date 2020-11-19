В России стали больше покупать автомобилей Lamborghini | АВТОСТАТ

В России стали больше покупать автомобилей Lamborghini

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В России стали больше покупать автомобилей Lamborghini

Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей
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Несмотря на общее падение российского авторынка, интерес жителей нашей страны к отдельным люксовым брендам растет, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Например, за 9 месяцев россияне приобрели 126 новых автомобилей Lamborghini – на 17% больше, чем за тот же период 2019 года.

Около 75% всех купленных «Ламборгини» пришлось на кроссовер Urus, что составляет 93 экземпляра. Причем объем покупок этой модели вырос на 8%. Также с января по сентябрь нынешнего года граждане РФ стали обладателями 24 спорткаров Huracan, что в 2,7 раза больше, чем год назад. Остальные 9 машин – это спорткар Aventador, интерес к которым, напротив, снизился (-31%).

Почти 60% новых автомобилей Lamborghini получили «прописку» в Москве – жители российской столицы купили 75 таких машин. Петербуржцы приобрели их в количестве 12 единиц. В Краснодаре было куплено 4 «Ламборгини», в Саратове – 2. Жители целого ряда городов и населенных пунктов РФ стали обладателями одного автомобиля этого люксового бренда. Среди них можно отметить Ижевск, Нижневартовск, Благовещенск, Кемерово и Южно-Сахалинск.

В каких российских городах есть дилерские центры Lamborghini (и не только), можно узнать здесь.

Фото: lamborghini-avtodom.ru

, источник: АВТОСТАТ

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