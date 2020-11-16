KIA объявила цены на кросс-хэтчбек Rio Х

Компания KIA объявила цены на кросс-хэтчбек Rio X, который поступит в продажу 1 декабря 2020 года. Новинка будет доступна в девяти комплектациях по цене от 944 тыс. 900 рублей до 1 млн 239 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Вслед за седаном Rio кросс-хэтчбек получил ряд обновлений дизайна. В передней части автомобиля изменения коснулись бампера, решетки радиатора и световых приборов. Более острые преломления линий, более объемный бампер и новые штрихи в дизайне фар подчеркивают фирменный тигриный облик. Экспрессивный вид создается также за счет увеличенного воздухозаборника и более геометрически четкого оформления противотуманных огней. Доработаны элементы и в задней части: бампер дополнен выразительными гранями, а дизайн противотуманных фар повторяет оформление спереди. В задних фонарях Rio X отчетливо заметен новый дизайн световой подписи.



Как и базовый седан, KIA Rio X получил новую, современную мультимедийную систему с расширенными возможностями. В салоне большинства комплектаций Rio X установлена система климат-контроля, мультифункциональный руль с отделкой искусственной кожей и разъем USB для пассажиров второго ряда.

Во всех комплектациях на кросс-хэтчбек устанавливаются передние брызговики, в задних колесных арках предусмотрены текстильные подкрылки, улучшено шумопоглощающее покрытие багажника, а кузов и днище обрабатываются специальным антикоррозионным покрытием. Аналогично седану Rio, новый Rio X получил бачок увеличенной емкости для жидкости стеклоомывателя (5,3 л вместо 4,6 л), а также аккумулятором увеличенной до 60 А*ч емкости.

Гамма двигателей для KIA Rio X по-прежнему будет включать 1,4-литровый семейства Kappa (100 л.с., 132 Нм) и 1,6-литровый семейства Gamma (123 л.с., 156 Нм). Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и с 6-ступенчатой автоматической трансмиссиями.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», KIA Rio четвертый год подряд удерживает звание самой популярной иномарки на российском рынке. Так, по итогам десяти месяцев 2020-го продажи этой модели составили 67940 единиц (-13%). Как отмечается, доля кросс-хэтчбека в структуре продаж Rio в отчетный период достигла 47%. Ожидается, что новинка будет пользоваться не меньшим спросом.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».