ТОП-10 премиальных автомобилей, покупаемых жителями России

Несмотря на лидерство BMW в премиум-сегменте российского рынка, самой популярной такой моделью является Lexus RX. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», кроссовер японского бренда за 9 месяцев нынешнего года приобрели 7184 жителя РФ. Какие еще премиальные автомобили вошли в десятку самых покупаемых?

Вслед за Lexus RX в тройку лидеров попали и две модели BMW – кроссоверы X5 и X3. Они были куплены в количестве 5008 и 4049 единиц соответственно. На четвертой позиции рейтинга расположился Mercedes-Benz E-Class с показателем 3888 штук.

Далее следует снова пара «баварцев» – BMW 5-Series (3768 шт.) и BMW X7 (3518 шт.). А за ними – два «мерседеса» – GLE (3391 шт.) и GLC (3273 шт.). Девятую строчку занял Lexus NX (3155 шт.), а последним в ТОП-10 премиум-сегмента финишировал BMW X6. Эту модель в январе – сентябре приобрели 2898 россиян.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Lexus