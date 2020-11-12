ТОП-10 новых японских автомобилей, которые покупают россияне

За 9 месяцев 2020 года жители нашей страны приобрели около 187 тыс. автомобилей японских марок. Таким образом, на их долю приходится 18% всех купленных новых легковых машин в РФ, а по популярности они уступают только корейским и российским брендам. Какие именно японские автомобили чаще всего покупают россияне, разбирались эксперты агентства «АВТОСТАТ».

По нашим данным, наибольшие предпочтения среди новых «японцев» они отдают кроссоверу Toyota RAV4, минимальная стоимость которого составляет 1,9 млн рублей. С января по сентябрь он разошелся тиражом в 25110 единиц.

Второе место заняла другая модель Toyota – бизнес-седан Camry, с результатом 18510 купленных экземпляров и начальной ценой, превышающей 1,7 млн рублей. Замыкает тройку лидеров тут кроссовер Nissan Qashqai, стоящий от 1 млн 377 тыс. рублей. Он был куплен в количестве 16857 штук.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых покупаемых в РФ новых автомобилей японских марок попали: Mazda CX-5 (14243 шт.), Nissan X-Trail (13845 шт.), Mitsubishi Outlander (13655 шт.), Datsun on-DO (10045 шт.), Toyota Land Cruiser Prado (8070 шт.), Nissan Terrano (7684 шт.) и Lexus RX (7184 шт.).

Отметим, что последняя модель является самой дорогой среди указанных – начальная цена кроссовера Lexus RX составляет 3,7 млн рублей. При этом самую низкую стоимость имеет седан Datsun on-DO (от 531 тыс. руб.).

Найти автомобили японских (и не только) марок можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Toyota