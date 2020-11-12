У каких марок выросли продажи автомобилей на «механике»?

Всего лишь у 8 брендов, официально представленных на российском рынке, растет реализация автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам исследования рынка новых легковых машин за 9 месяцев 2020 года.

Напомним, что всего с января по сентябрь в России было продано примерно 385 тысяч новых легковых машин с МКП – на 20% меньше, чем за тот же период 2019 года. При этом у подавляющего большинства производителей здесь тоже наблюдается падение, а рост показывают лишь 8 марок.

Максимальный его показатель отмечен у китайского бренда Brilliance, который за 9 месяцев продал машин на «механике» в 8 раз больше, чем год назад. Также многократный рост продемонстрировали немецкие премиум-марки Porsche (в 6 раз) и Mercedes-Benz (в 4 раза).

Немного «скромнее» в этом плане выглядят Changan (+89%), MINI (+83%) и FAW (+81%). У китайского Geely реализация автомобилей с МКП увеличилась на 36%, а у японского Suzuki – только на 4%.

Найти эти (и другие) машины можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Changan