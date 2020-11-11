Эксперты выяснили, у каких брендов растут продажи автомобилей с АТ

Только у 11 марок, официально представленных в России, растут продажи автомобилей с автоматической трансмиссией (АТ)*. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования рынка новых легковых машин за 9 месяцев 2020 года.

Напомним, что всего за этот период в нашей стране было реализовано 640 тысяч легковых автомобилей с АТ – на 9% меньше, чем в январе – сентябре 2019 года. При этом большинство (36) производителей здесь тоже показывает падение. А вот у 11 марок наблюдается рост.

Наибольший его показатель зафиксирован у китайского бренда Changan, который за 9 месяцев продал машин с АТ в 4,8 раза больше, чем год назад. Также рост более чем вдвое продемонстрировали Isuzu (в 2,7 раза), Haval (в 2,5 раза), Chery (в 2,2 раза) и FAW (в 2,1 раза).

У Geely реализация автомобилей, оснащенных АТ, увеличилась на 60%, у Cadillac – на 53%. Продажи таких машин марки Skoda выросли на 20%, Suzuki – на 18%. Отметим и отечественный бренд LADA, который по итогам 9 месяцев текущего года нарастил реализацию своих «двухпедальных» машин на 14%. Из премиальных брендов в этом плане отличился лишь Porsche (+2%).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

* К автоматической трансмиссии относятся как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: Changan