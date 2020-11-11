Bugatti запатентовала в России 1500-сильный гиперкар

В базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС) появились изображения модели Bugatti Chiron Pur Sport. Это доработанная версия гиперкара Chiron мощностью 1500 л.с., пишет портал Авто Mail.ru.

Ускорение с места до 100 км/ч за 2,3 секунды гиперкару обеспечивает 8,0-литровый мотор W16. До 200 км/ч Chiron Pur Sport разгоняется за 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 350 км/ч.

У версии Pur Sport есть ряд отличий от стандартного Bugatti Chiron. Прежде всего, они касаются аэродинамики – у «заряженной» версии другие бамперы, воздухозаборники и решетка радиатора, а также фиксированное антикрыло вместо выдвижного. Подвеску сделали жестче, а за облегченными колесными дисками можно заметить мощные титановые тормозные суппорты.

Bugatti Chiron Pur Sport выпустят ограниченной серией – всего будет собрано 60 экземпляров. Каждая машина будет стоить минимум 3,2 млн евро (примерно 288 млн рублей).

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