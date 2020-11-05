Авторынок Литвы в октябре упал на 14%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам октября снизились (по сравнению с результатом годичной давности) на 14,2% до 3728 единиц. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

Таким образом, тенденция к снижению, начавшаяся в марте, продолжается после единовременного повышения в сентябре. При этом рынок легковых автомобилей упал на 16,2% до 3 435 шт., а LCV – вырос на 20,1% до 293 шт. Худшим для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется день 5 октября, когда в стране была зарегистрирована всего 31 машина.

Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в октябре возглавляет Fiat, реализовавший 1 954 автомобиля. Затем следуют Toyota (295 шт.), Volkswagen (218 шт.), Skoda (189 шт.) и Nissan (133 шт.). Из премиальных брендов лидирует Audi, реализовавший 55 автомобилей.

В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (1 211 шт.), на втором – Fiat Panda (341 шт.), на третьем – Fiat Tipo (316 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самым популярным был Fiat Doblo (86 единиц).

Эксперты также отметили, что в октябре в стране дебютировали спортивный внедорожник Сupra Formentor и электрический внедорожник Mazda MX-30. В целом с начала года (за январь – октябрь) в Литве было приобретено 34 307 новых автомобилей, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (42 625 шт.).

Некоторые из этих автомобилей можно найти в автосалонах проверенных дилеров в России.

Фото: Fiat