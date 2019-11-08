Экспорт транспортных средств из России

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Статистика по экспорту транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xls) с данными по количеству вывезенных юридическими лицами с территории России автомобилей за определенный период времени. Ежемесячные данные дают возможность оперативно отслеживать текущую ситуацию и позволяют спрогнозировать возможные сценарии развития на будущие периоды.
Предыдущие периоды: 2012 - 2018 гг.
Тип транспортного средства:
Структура данных:
Обновление ежемесячно.
Стоимость подписки за 1 тип ТС на 2019 год (рублей)
|период
|2019
|1 месяц
|7 200
|3 месяца
|19 440
|6 месяцев
|34 560
|12 месяцев
|60 480
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