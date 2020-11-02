В России стартуют продажи нового KIA Mohave

Российские дилеры KIA сегодня, 2 ноября, начинают продажи нового рамного внедорожника Mohave, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор».

На российском рынке новый Mohave будет представлен с дизельным двигателем V6 3,0 л, мощность которого составляет 249 л.с., а крутящий момент внушительные 549 Нм, сообщает пресс-служба корейской марки. Двигатель работает в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач с гидротрансформатором. Все KIA Mohave оснащаются системой автоматически подключаемого полного привода (Torque-on-Demand). Базово, мощность от продольно установленного двигателя почти полностью идет на заднюю ось, а при необходимости система моментально увеличивает передачу момента на передние колеса.

Новый KIA Mohave будет представлен в России в трех комплектациях – Luxe, Prestige и Premium – по цене от 3 млн 099 тыс. 900 рублей до 3 млн 559 тыс. 900 рублей. Вне зависимости от комплектации, внедорожник оснащается полностью светодиодными фарами, светодиодными противотуманными фарами, задними габаритными огнями и стоп-сигналами. Новый KIA Mohave также имеет штатные боковые ступеньки и рейлинги на крыше для крепления багажника, ски-бокса или другого навесного оборудования, а также полноразмерное запасное колесо. В дополнение к фронтальным и боковым передним подушкам безопасности с 2-ступенчатым раскрытием, боковым шторкам безопасности по все длине салона – теперь Mohave получил также коленную подушку безопасности водителя.

Автомобиль штатно оснащен фирменной системой стабилизации KIA VSM, ассистентом старта на подъеме НАС, ассистентом спуска с горы DBC, системой контроля давления в шинах TPMS, электрическим стояночным тормозом с функцией автоматического удержания.

В число опций комфорта, штатно включенных в комплектацию внедорожника, входят система бесключевого доступа SmartKey, электроприводы складывания боковых зеркал заднего вида, электропривод двери багажника и регулировки передних сидений. Валик поясничного подпора водительского сиденья также имеет регулировку с электроприводом. Все Mohave оснащены передними и задними датчиками парковки, датчиками света и дождя, круиз-контролем, камерой заднего вида с возможностью включения изображения даже при движении автомобиля вперед.

«KIA Mohave приобрел абсолютно новый дизайн, как внешне, так и во внутреннем оформлении салона. Увеличился в размерах и получил все самые современные опции в области комфорта и безопасности, при этом он сохранил все свои преимущества внедорожника – рамную конструкцию кузова, мощный дизельный мотор, 7-местный салон. Так как покупатели автомобилей такого класса чаще всего консервативны и предъявляют повышенные требования к эксплуатации по бездорожью, то по их многочисленным просьбам из конструкции исключили пневматическую подвеску. Тем самым производитель предоставил клиенту полное ощущение контроля автомобилем в любых дорожных условиях», – отмечает директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев.

По мнению исполнительного директора Прагматика «Василеостровский» Ирины Сударевой, сочетание нового брутального дизайна, широкого оснащения даже в базовых комплектациях и сдержанности цен позволит KIA Mohave завоевать значительную часть рынка в своем сегменте. При этом будущие покупатели KIA Mohave заметно моложе, чем любители Toyota Land Cruiser, который сегодня является лидером продаж в этом классе внедорожников.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели KIA (или других брендов), официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».