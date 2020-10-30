В продажу поступили автомобили LADA 4x4 и XRAY Cross серии [BLACK]

Сегодня, 30 октября, покупателям стали доступны еще две модели LADA специальной серии [BLACK]. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, в продажу поступили внедорожник 4х4 и модель XRAY Cross в таком исполнении. Минимальная цена LADA 4x4 [BLACK] составляет 666 900 рублей, а XRAY Cross [BLACK] доступен за 927 900 рублей (версия с МКП) или 987 900 рублей (с АТ).

Отличительными чертами автомобилей специальной серии являются черные акценты интерьера и экстерьера в сочетании с оригинальными деталями и бейджами с надписью [BLACK]. Так, внедорожник LADA 4x4 [BLACK], созданный на базе комплектации Urban, отличают черные корпуса зеркал, черные колесные диски и темная обивка потолка и сидений.

У XRAY Cross [BLACK] тоже есть черные зеркала, темная обивка сидений, а также имеется черная глянцевая крыша, черный потолок и оригинальные колесные диски. Помимо этого, для него доступны система мультимедиа с сервисами Яндекс.Авто, 4G модемом и камерой заднего вида.

Напомним, что в середине октябре дилеры LADA начали продавать автомобили Vesta Cross и Vesta SW Cross в специальном исполнении [BLACK]. Таким образом, эта линейка уже расширилась до 4-х моделей.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ