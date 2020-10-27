Какие LCV покупают в России: ТОП-10 моделей

«ГАЗель NEXT» остается самой популярной моделью российского рынка новых легких коммерческих машин (LCV). К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке отчета «RADAR REPORT».

Так, с января по сентябрь эта модель была куплена в количестве 17 351 единицы, что составляет почти четверть от общего объема рынка. С заметным отставанием от «ГАЗели NEXT» второе место занимает Ford Transit, чей результат составил 9 373 экземпляра. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Горьковского автозавода – модель ГАЗ-3302, с показателем 7 182 автомобиля.

Кроме них, в ТОП-10 наиболее популярных моделей рынка новых LCV по итогам 9 месяцев 2020 года попали: LADA Largus VU (6 903 шт.), УАЗ-3909 (4 918 шт.), ГАЗ-2752 (2 475 шт.), УАЗ «Профи» (1 772 шт.), ГАЗ-3221 (1 390 шт.), УАЗ-2206 (1 320 шт.) и Hyundai H-1 (1 189 шт.).

Всего же за указанный период объем этого рынка составил 71,1 тыс. единиц. Это на 9,2% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. Более подробная информация о рынке содержится здесь.

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Фото взято с официального сайта ГАЗа.