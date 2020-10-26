ТОП-10 кроссоверов и внедорожников с пробегом в Санкт-Петербурге

Если у москвичей самым популярным подержанным автомобилем сегмента SUV является BMW X5, то жители Северной столицы наибольшие предпочтения в этом плане отдают Volkswagen Tiguan.

Как выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге было куплено 1409 таких кроссоверов с пробегом. Немецкой модели удалось с заметным преимуществом обойти Nissan Qashqai, который за тот же период был перепродан в количестве 1101 единицы. Замкнула тройку лидеров местного вторичного рынка SUV еще одна модель японской марки – Nissan X-Trail, результат которой составил 987 штук.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в Питере вошли: Mitsubishi Outlander (967 шт.), BMW X5 (954 шт.), Renault Duster (866 шт.), Toyota RAV4 (780 шт.), BMW X3 (716 шт.), LADA 4x4 (694 шт.) и Volkswagen Touareg (683 шт.).

Всего же с января по сентябрь нынешнего года петербуржцы приобрели около 36 тысяч автомобилей с пробегом, относящихся к сегменту SUV.

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Фото: rolf.ru