ТОП-10 самых популярных SUV на вторичном рынке Москвы | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых популярных SUV на вторичном рынке Москвы

317 0

ТОП-10 самых популярных SUV на вторичном рынке Москвы

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
Все готовые отчёты

В рамках исследования рынка автомобилей с пробегом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какие подержанные кроссоверы и внедорожники пользовались наибольшей популярностью в российской столице по итогам 9 месяцев 2020 года.

Лидером вторичного рынка SUV в Москве является BMW X5, который за этот период был перепродан в количестве 2137 экземпляров. На втором месте находится Volkswagen Tiguan – такой кроссовер с пробегом купили 2016 москвичей. Далее следуют три представителя японского автопрома – Nissan X-Trail (1982 шт.), Nissan Qashqai (1801 шт.) и Toyota RAV4 (1614 шт.).

Кроме этого, за 9 месяцев поменяли своих владельцев в Москве 1529 автомобилей Toyota Land Cruiser, 1439 – LADA 4x4, 1353 – Volkswagen Touareg, 1285 – Mitsubishi Outlander. Последним в ТОП-10 финишировал Toyota Land Cruiser Prado с показателем 1273 подержанных экземпляра.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отметили, что всего за январь – сентябрь нынешнего года москвичи приобрели более 67 тысяч кроссоверов и внедорожников с пробегом.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожники вторичный рынок suv автомобили с пробегом кроссоверы bmw x5 nissan qashqai nissan x-trail toyota rav4 volkswagen tiguan

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно