ТОП-10 самых популярных SUV на вторичном рынке Москвы

В рамках исследования рынка автомобилей с пробегом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какие подержанные кроссоверы и внедорожники пользовались наибольшей популярностью в российской столице по итогам 9 месяцев 2020 года.

Лидером вторичного рынка SUV в Москве является BMW X5, который за этот период был перепродан в количестве 2137 экземпляров. На втором месте находится Volkswagen Tiguan – такой кроссовер с пробегом купили 2016 москвичей. Далее следуют три представителя японского автопрома – Nissan X-Trail (1982 шт.), Nissan Qashqai (1801 шт.) и Toyota RAV4 (1614 шт.).

Кроме этого, за 9 месяцев поменяли своих владельцев в Москве 1529 автомобилей Toyota Land Cruiser, 1439 – LADA 4x4, 1353 – Volkswagen Touareg, 1285 – Mitsubishi Outlander. Последним в ТОП-10 финишировал Toyota Land Cruiser Prado с показателем 1273 подержанных экземпляра.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отметили, что всего за январь – сентябрь нынешнего года москвичи приобрели более 67 тысяч кроссоверов и внедорожников с пробегом.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».