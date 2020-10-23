Кроссовер Audi Q8 получил две гибридные версии

Компания Audi представила две подзаряжаемые гибридные версии флагманского кроссовера Q8, которые уже поступили в продажу в Европе. Стоимость модификаций 55 TFSI и 60 TFSI составляет от 75351 и 92800 евро соответственно. Появятся ли такие версии Q8 на российском рынке, пока неизвестно, пишет портал Autonews.ru.

Оба гибрида комплектуются 3,0-литровым бензиновым турбомотором TFSI, электродвигателем, 8-ступенчатой коробкой передач и литий-ионной тяговой батареей, которая расположена под полом. Суммарная мощность версии 55 TFSI составляет 381 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Такой кроссовер на одном электричестве может проехать 47 км по циклу WLTP.

Что касается модификации 60 TFSI, то ее мощность составляет 462 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Запас хода на электротяге – 45 кv. Разгон до сотни у гибридных Q8 составляет 5,8 и 5,4 секунды соответственно. Максимальная скорость – 240 км/ч.

Всего водителю доступны семь режимов езды – comfort, efficiency, auto, dynamic, individual, offroad и allroad. Последний доступен только для автомобилей с адаптивной пневмоподвеской которая в зависимости от конкретных дорожных условий способна менять клиренс в диапазоне 90 мм.

Объем багажника гибридного Q8 сократился на 100 л и теперь составляет 505 литров. Внешне от обычного кроссовера новинки отличаются лишь специальными шильдиками.

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