Porsche представил самую мощную версию Panamera

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новые плагин-гибридные модели Panamera, и каждая из них предлагается в трех вариантах кузова – спортивный седан, Executive (удлиненная версия) и Sport Turismo. Цены на Panamera 4 E-Hybrid начинаются от 8 млн 470 тыс. рублей, на Panamera 4S – от 8 млн 680 тыс. рублей и на Panamera Turbo S E-Hybrid – от 13 млн 650 тыс. рублей. Новые модели Porsche Panamera поступят в дилерские центры в начале декабря, сообщает пресс-служба штутгартской марки. Главным элементом гибридной архитектуры привода является электродвигатель, интегрированный в 8-ступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями PDK. Его мощность и крутящий момент остались неизменными –136 л.с. и 400 Нм.

У нового Panamera Turbo S E-Hybrid 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом (битурбо) мощностью 571 л.с. скомбинирован с электродвигателем мощностью 136 л.с. Таким образом новая топ-модель с мощностью 700 л.с. и крутящим моментом 870 Нм является самым мощным представителем обновленного модельного ряда Panamera. Новый Panamera Turbo S E-Hybrid с серийным пакетом Sport Chrono разгоняется с места до 100 км/ч за 3,2 секунды – на 0,2 секунды быстрее, чем предшествующая модель. Максимальная скорость возросла на 5 км/ч и составляет 315 км/ч. Благодаря новой высоковольтной батарее емкостью 17,9 кВтч и оптимизированным режимам движения запас хода на электротяге вырос на 30%.

Это касается и другой гибридной модели – нового Panamera 4 E-Hybrid, в котором электродвигатель, как и прежде, работает в паре с 2,9-литровым бензиновым двигателем V6 битурбо мощностью 330 л.с., что обеспечивает суммарную мощность привода 462 л.с. Panamera 4 E-Hybrid разгоняется с места до 100 км/ч за 4,4 секунды (-0,2 с) и имеет максимальную скорость 280 км/ч (+2 км/ч).

Новый Panamera 4S, который, как и его предшественник, оснащен 2,9-литровым двигателем V6 битурбо мощностью 440 л.с., выполняет стандартный разгон с места до 100 км/ч в комплектации с пакетом Sport Chrono за 4,1 секунды (-0,1 с) и развивает максимальную скорость 295 км/ч (+6 км/ч). Изменения в рамках обновления выгодно сказались на внешнем виде: уже с завода автомобиль оснащается предлагавшимся ранее в качестве опции передним бампером Sport Design с эффектными решетками воздухозаборников, большими боковыми воздухозаборниками и узкими полосками передних фонарей. Panamera Turbo S E-Hybrid получил абсолютно новый передний бампер, который отличается характерными для Turbo сдвоенными передними фонарями C-образной формы и еще более крупными боковыми воздухозаборниками. Светодиодная полоса в задней части кузова имеет измененный контур, он пересекает крышку багажника и плавно соединяет оба задних фонаря. В качестве опции предлагаются затемненные задние фонари эксклюзивного дизайна с динамической функцией приветственного света/задержки выключения освещения, три новых варианта дизайна колесных дисков размером 20 и 21 дюйм, а также два новых цвета кузова (Cherry Metallic и Truffle Brown Metallic).

Коммуникационная система Porsche Communication Management (PCM) включает в себя дополнительные цифровые функции и сервисы, например, оптимизированную онлайн-систему голосового управления Voice Pilot, сервис Risk Radar, который предоставляет информацию о действующих дорожных знаках и предупреждает об опасных ситуациях на дороге, беспроводную версию Apple CarPlay и другие сервисы Connect.

Кроме того, для достижения более точных ходовых качеств и повышенной поперечной динамики новых моделей Panamera используется рулевое управление нового поколения и новые шины. Топ-модель Panamera Turbo S E-Hybrid уже в базовой комплектации оснащается всеми доступными системами регулирования ходовой части – например, электрической системой подавления кренов кузова Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), включая систему распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), системой управления задними колесами, включая усилитель рулевого управ-ления Plus, а также керамическими композитными тормозами Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

