Acura показала предвестника кроссовера MDX нового поколения

Компания Acura, которая является люксовым подразделением Honda, представила прототип кроссовера MDX следующего поколения. Ожидается, что серийная версия флагманской модели дебютирует в первой половине следующего года и будет не сильно отличаться от концепта.

Как пишет портал Autonews.ru, дизайн прототипа напоминает модель TLX. Автомобиль с тремя рядами сидений получил панорамную крышу, массивную пятиугольную решетку радиатора с ромбовидным рисунком, тонкие светодиодные фары Jewel Eye, рельефный капот, спортивные воздухозаборники и 21-дюймовые колесные диски. В Acura утверждают, что новинка увеличилась в габаритах по сравнению с предшественником, однако точных цифр в компании пока приводить не стали.

Салон Acura MDX получил отделку кожей Milano, деревом и алюминием. Кроссовер оснащается новыми спортивными сиденьями с функцией массажа, 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью, мультимедийной системой с большим тачпадом и аудиосистемой ELS Studio 3D мощностью 1000 Ватт с 25 динамиками. Кроме этого, концепт получил другой блок управления климатической установкой и иной селектор коробки передач.

В гамму моторов кроссовера вошел 3,5-литровый бензиновый двигатель V6, которым комплектовался предшественник модели. Его характеристики пока не раскрываются. На MDX нынешнего поколения этот агрегат выдает 294 л.с. Мотор работает совместно с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный.

Топовая версия Acura MDX Type S получила 3,0-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском. Мощность агрегата составляет 360 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Коробка передач – 10-ступенчатый «автомат».

Напомним, компания Acura покинула российский рынок в 2016 году. До этого в нашей стране продавались модели MDX, RDX и TLX. О возможном возвращении компании в России информации нет.

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