АВТОВАЗ показал все модели из линейки [BLACK]

АВТОВАЗ представила в официальных аккаунтах в соцсетях всю линейку моделей LADA в спецверсии [BLACK]. Эксклюзивная серия разработана для кросс-версий седана и универсала LADA Vesta Cross, хэтчбека XRAY Cross, а также внедорожника LADA 4x4 Urban, пишет «Российская газета».

Напомним, на прошлой неделе начались продажи моделей LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross в специальном исполнении [BLACK]. Стоимость седана LADA Vesta Cross [BLACK] составляет 849,9 тыс. рублей с механической коробкой передач и 934,9 тыс. рублей с автоматической трансмиссией. Универсал LADA Vesta SW Cross [BLACK] предлагается по цене от 890,9 тыс. рублей с МКП и 975,9 тыс. рублей с АТ.

Внешний вид автомобилей в специальном исполнении [BLACK] отличают черная глянцевая крыша, черные корпуса автоматически складывающихся зеркал, 17-дюймовые диски в черном лаке и эмблемы с названием специальной серии. Салон автомобилей получил черную обивку сидений и потолка. Что касается оснащения, LADA Vesta Cross [BLACK] и Vesta SW Cross [BLACK] созданы на базе комплектации Comfort c «зимним» пакетом, включающим такие опции как подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса в практичной отделке из эко-кожи.

В скором времени новую специальную серию [BLACK] дополнят модели XRAY Cross и 4х4 Urban. XRAY Cross с приставкой [BLACK] отличается глянцево-черной крышей, черными корпусами наружных зеркал, двухцветными колесными дисками на 17 дюймов, шильдиками [BLACK]. Интерьер спецверсии также выполнен в черном цвете. Машина оснащается платформой «Яндекс.Авто».

LADA 4х4 Urban в лимитированной серии получила специальные шильдики на передних крыльях, черную окраску легкосплавных колесных дисков, черную отделку потолка и сидений.

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