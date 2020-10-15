Новый Toyota Fortuner доступен в России с мощным дизельным двигателем

Российские дилеры Toyota начали продажи обновленного кроссовера Toyota Fortuner с дизельным двигателем. Стоимость новой модификации составляет от 3 млн 084 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Новый дизельный мотор объемом 2,8 литра форсирован со 177 до 200 л.с., а его крутящий момент увеличился с 450 до 500 Нм. Обновленный двигатель комплектуется турбиной большего размера, имеет измененную форму камер сгорания и более высокое давление в системе подачи топлива. Это положительно сказалось на эффективности силовой установки и расходе топлива, а также снизило уровень шумов и вибраций. Как отмечается, несмотря на значительное изменение показателей, Toyota Fortuner остался в прежней категории транспортного налога, и расходы владельца кардинально не увеличатся.

Флагманский дизельный двигатель доступен в двух комплектациях «Элеганс» и «Престиж», в оснащение которых входят новая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 8-дюймовым экраном, климат-контроль, обновленная панель приборов с цветным дисплеем диагональю 4,2 дюйма, а также передние и задние датчики парковки.

Обновленный Toyota Fortuner отличается лучшей управляемостью на низких и высоких скоростях благодаря измененному насосу гидроусилителя руля. Гидроусилитель имеет изменяемую производительность и улучшает обратную связь, а также способствует экономии топлива, переходя в режим «холостого хода» при отсутствии интенсивного руления.

В список стандартных опций новых дизельных комплектаций включен расширенный зимний пакет с дополнительным электрическим отопителем салона и догревателем двигателя, а также боковые подножки с серебристыми вставками.

Топовую версию «Престиж» внешне можно отличить по хромированным ручкам дверей, защите переднего бампера серебристого цвета, светодиодным ходовым, габаритным огням и указателям поворота, 18-дюймовым легкосплавным дискам особого дизайна и оригинальным светодиодным задним фонарям. Интерьер внедорожника в этой версии получил отделку сидений кожей двух цветов на выбор, а также отделку некоторых элементов салона, включая обивку дверных карт, боковых подлокотников и вставок на центральной консоли. Оснащение максимальной версии включает интеллектуальную систему доступа в салон и запуска автомобиля Smart Entry & Push Start, электропривод водительского сиденья, навигационную систему с картами на русском языке. Список внедорожных технологий пополнился системой помощи при спуске по склону (DAC), и после обновления модели ее способности были дополнены при помощи автоматического самоблокирующегося заднего дифференциала Auto-LSD, который дополнительно увеличивает возможности автомобиля на бездорожье и на дорогах со скользким покрытием.

Аналогично бензиновой версии из внешних отличий внедорожник после обновления получил измененную форму решетки радиатора с хромированными акцентами, головную оптику со светодиодными ходовыми огнями, передний бампер с большими воздухозаборниками и новое расположение противотуманных фар. Сзади автомобиль можно отличить по светодиодным фонарям, широкой хромированной накладке на двери багажника и мощному заднему бамперу.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Toyota, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».