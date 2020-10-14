KIA Stonic получил новую топ-версию GT Line

Компактный кроссовер KIA Stonic, который недавно перенес плановую модернизацию, получил новую топ-версию GT Line. Старт продаж новинки на большинстве европейских рынков состоится в ближайшее время. Однако, например, в Великобритании они уже начались, а вот в России Stonic не представлен.

Как пишет издание «Авторевю», KIA Stonic GT Line отличается обвесом с контрастными вставками и «внедорожными» пластиковыми накладками (на заднем бампере даже появился небольшой диффузор), оригинальными 17-дюймовыми легкосплавными колесами, трапециевидными противотуманными фарами и двумя патрубками выпускной системы. В салоне изменений чуть меньше: топ-версии достались лишь новые материалы отделки и руль с фирменным шильдиком GT Line. Зато в список стандартного оснащения входят мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, навигацией и поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, адаптивные светодиодные фары, а также системы автоторможения, удержания в полосе и контроля за вниманием водителя.

Заказать Stonic GT Line можно с новой турботройкой 1.0 T-GDi (100 или 120 л.с.) из семейства Smartstream с 48-вольтовой надстройкой или ее упрощенной 100-сильной версией без электродовеска. На выбор – 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот». Хотя для гибридной версии вместо классической «шестиступки» предложена трансмиссия iMT, лишенная механической связи педали со сцеплением: от стандартной «механики» она отличается тем, что водитель лишь дает команду актуаторам, хотя переключать передачи по-прежнему нужно вручную.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».