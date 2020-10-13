Jaguar обновил бизнес-седан XF

Компания Jaguar обновила бизнес-седан XF, который в нынешнем поколении выпускается с 2015 года, а сейчас получил ряд доработок в экстерьере, интерьере и оснащении.

Как пишет портал Carscope.ru, XF получил другие бамперы и решетку радиатора, затемненные задние фонари, а также новые светодиодные фары головного света с фирменными дневными ходовыми огнями в стиле Double J и технологией Adaptive Driving Beam (начиная с комплектации SE – с функцией Auto High Beam Assist). Опционально доступны фары с технологией Pixel LED.

В пакете R-Dynamic предусмотрено несколько дополнительных новых элементов дизайна, а для всей линейки XF доступен опциональный пакет Black Exterior Pack с элементами отделки в цвете Gloss Black.

Что касается изменений в интерьере, обновлен дизайн передней панели, дверных панелей и центральной консоли. На последней появилось опциональное беспроводное зарядное устройство с усилителем сигнала телефона. 12,3-дюймовая цифровая «приборка» тоже модернизирована. Новая мультимедийная система Pivi Pro оснащена 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем из изогнутого стекла в корпусе из магниевого сплава.

Кроме того, на дверях появились вставки из дерева и алюминия, а на динамиках и металлическом поворотном селекторе системы Jaguar Drive Control – лазерная гравировка. Сиденья оснащаются более продвинутой функцией массажа. Опционально доступна новая система очистки и ионизации воздуха, которая способна задерживать сверхмелкие частицы.

Также XF получил технологию беспроводного обновления ПО, систему активного подавления дорожного шума, функцию Clear Exit Monito, которая предупреждает пассажиров, собирающихся выйти из салона, о приближении автомобиля или велосипеда, ключ-браслет Activity Key второго поколения, новые камеры кругового обзора с 3D-изображением.

На российском рынке для рестайлингового XF предложат 2,0-литровые 4-цилиндровые бензиновые двигатели Ingenium мощностью 199 и 249 л.с., которые сочетаются с 8-ступенчатым «автоматом». Начальный мотор комплектуется задним приводом, а более мощный – полным. Обновленный Jaguar XF будет доступен в двух комплектациях – S и SE. Для каждой из них можно будет заказать пакеты R-Dynamic и Black Exterior Pack.

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