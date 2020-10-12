Subaru частично раскрыла дизайн спорткара BRZ нового поколения

Компания Subaru опубликовала первый тизер купе BRZ следующего поколения. Как ожидается, премьера спорткара, который станет мощнее и быстрее предшественника, состоится до конца 2020 года.

Как пишет портал Autonews.ru, на единственном снимке изображен закамуфлированный прототип, у которого заметны 10-спициевые колеса в стиле «заряженного» хэтчбека Toyota Yaris GR. Как и в случае с моделью BRZ первого поколения, автомобиль построят на одной платформе с Toyota GT86. При этом в Subaru откажутся от идеи перевода автомобиля на архитектуру TNGA и используют модернизированную версию прежнего шасси.

Ранее сообщалось, что Toyota GT86 и Subaru BRZ могут получить турбированный двигатель, однако по последней информации оба спорткара получат 2,4-литровый четырехцилиндровый оппозитный мотор, выдающий 220 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Это значительно мощнее агрегата предшественника, который развивает 205 л.с. и 211 Нм. Мотор будет работать с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с совершенно новой автоматической трансмиссией.

Что же касается нынешнего Subaru BRZ, то его продажи были прекращены еще в июле 2020 года. Перед уходом с рынка спорткар получил прощальную спецверсию Final Edition, которая была выпущена ограниченным тиражом в 100 экземпляров и предназначалась для рынка Германии. Ее основным отличием от стандартной версии были 17-дюймовые десятиспицевые затемнённые диски и красные тормозные суппорты.

В течение следующих двух лет компания Subaru выпустит сразу несколько новинок. Помимо купе BRZ, появятся обновленные версии Legacy, Outback и Ascent, а также первый в истории марки автомобиль с полностью электрической силовой установкой.

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