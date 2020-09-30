Новый кабриолет BMW 4 серии Cabrio появится в России весной 2021 года

Компания BMW Group представила новый кабриолет BMW 4 серии Cabrio, который появится на российском рынке весной 2021 года. Цены на новинку составляют от 3 млн 770 тыс. рублей до 5 млн 900 тыс. рублей, сообщает пресс-служба баварской марки.

В России будут доступны две версии кабриолета. Базовая – BMW 420i Cabrio с четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,2 секунды и достигает максимальной скорости 236 км/ч.

Топовая версия – BMW M440i xDrive Cabrio с шестицилиндровым двигателем мощностью 374 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic и системой полного привода. Набор 100 км/ч с места занимает 5,1 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч.

Складная крыша у нового BMW 4 серии Cabrio на 40% легче, чем у предшественника. В базовом исполнении тент выполнен из черной ткани. Опционально доступен цвет Антрацит с серебристым эффектом.

Что касается интерьера, для задних пассажиров предназначены два индивидуальных сиденья, сдвинутых ближе к центру кузова. Для водителя и переднего пассажира – кресла со спортивным профилем, кожаной отделкой и электрическими настройками. Ремни безопасности автоматически подаются электроприводом под руку сидящих на передних местах.

Поездку с открытым верхом сделают максимально комфортной ветрозащитный экран, опциональная система «Воздушный воротник» для обогрева теплым воздухом шеи водителя и переднего пассажира и аудиосистема Harman/Cardon Surround Sound.

Объем багажника варьируется от 300 литров с опущенной крышей до 385 литров при поднятом тенте. Это соответственно на 80 литров и 15 литров больше, чем у BMW 4 серии Cabrio предыдущего поколения. Задний подлокотник и система сквозной погрузки входят в стандартную комплектацию автомобиля.

В стандартную комплектацию BMW 420i Cabrio Base входят подвеска без спортивной настройки, шесть подушек безопасности, LED-фары, датчик дождя, динамический круиз-контроль, сигнализация аварийного сближения при парковке спереди и сзади, легкосплавные диски на 18 дюймов, пакет М Sport, включающий аэродинамический пакет М, отделку интерьера кожей Vernasca, автоматический климат-контроль на три зоны, обогрев передних сидений, спортивный М руль с обогревом и клавишами управления, велюровые коврики.

В состав других комплектаций могут входить адаптивная подвеска и адаптивное рулевое управление, лазерные фары и система управления дальним светом, ассистент парковки, активный круиз-контроль, легкосплавные диски диаметром 19 дюймов, передние сиденья с активной вентиляцией и системой «Воздушный воротник», BMW Live Cockpit Professional с ЖК-дисплеем комбинации приборов диагональю 12,3 дюйма и мультимедийным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, проекционный дисплей.

Опционально доступна более жесткая подвеска М Sport, которую можно дополнить другими атрибутами из М линейки бренда, такими как электронно-управляемые амортизаторы, тормозные механизмы с красными или синими суппортами, задний дифференциал с электронной блокировкой.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».