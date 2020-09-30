Обновленный Hyundai i30 N стал мощнее и обзавелся «роботом»

Компания Hyundai представила i30 N, который обновился вслед за остальным семейством i30. Европейские продажи новинки стартуют в начале 2021 года, причем на первом этапе модель будет доступна только в кузове хэтчбек. i30 N представлена и на российском рынке, так что можно ожидать, что обновленный хэтчбек доберется и до нашей страны, пишет портал Motor.ru.

Стандартный Hyundai i30 N комплектуется прежним 2,0-литровым турбомотором, который выдает 250 л.с. и 353 Нм крутящего момента и сочетается только с механической коробкой передач. Зато для версии Performance мощность двигателя увеличили с 275 до 280 л.с., крутящий момент вырос с 353 до 392 Нм. Кроме того, мотор теперь работать в тандеме с «роботом» N DCT.

Роботизированная коробка N DCT получила режим NGS (N Grin Shift): его можно активировать кнопкой на руле, и на следующие 20 секунд отдача двигателя увеличится до максимума. По данным автопроизводителя, с места до 100 км/ч обновленный i30 N Performance с «механикой» разгоняется за 5,9 секунды, что на 0,2 секунды быстрее предшественника. Динамику модификации с N DCT пока не раскрыли, как и показатели стандартного i30 N. Максимальная скорость у обоих версий ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

i30 N Performance доступен с электронноуправляемой блокировкой дифференциала, выпускной системой с регулируемой заслонкой, 19-дюймовыми коваными дисками (у обычного i30 N – легкосплавные 18-дюймовые) и покрышками Pirelli P Zero. Диаметр передних тормозов вырос до 360 мм, а в салоне установлены новые спортивные кресла: их вес снизился на 2,2 кг.

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