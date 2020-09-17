Volvo представила обновленные S90 и Volvo V90 Cross Country

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на обновленные версии 2021-го модельного года: седан бизнес-класса Volvo S90 и универсал повышенной проходимости Volvo V90 Cross Country.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, экстерьер обеих моделей подвергся легкому рестайлингу. Появились новые колеса и цвета окраски кузова. Изменился дизайн спойлера, решетки радиатора, переднего бампера, противотуманных фар и задних LED фонарей с последовательным включением повторителей поворота, обновился также и сам логотип бренда. У S90 изменился силуэт крышки багажника.

Приверженцы «спокойного» дизайна теперь могут приобрести Volvo V90 Cross Country без хромированной боковой накладки и с колесными арками, окрашенными в цвет кузова. Кроме того, обе модели получили скрытые выхлопные трубы – это дизайнерское решение вписывается в глобальную стратегию Volvo Cars, предусматривающую постепенный переход на автомобили без двигателя внутреннего сгорания. Интерьер автомобилей Volvo S90 и Volvo V90 Cross Country остался без серьезных изменений.

В модельном ряду 2021-го года Volvo S90 и Volvo V90 Cross Country получают дополнительные функции: во всех комплектациях предусмотрена графическая панель приборов 12,3 дюйма, система распознавания дорожных знаков, электрохромные боковые зеркала и электропривод крышки багажника (пятой двери). Кроме того, теперь во все автомобили Volvo интегрировано электронное ограничение скорости до 180 км/ч. Данная мера позволит снизить риск столкновения или минимизировать последствия аварии в случае экстренного торможения.

Опционально для обеих моделей доступна технология фильтрации воздуха Advanced Air Cleaner (AAC), а также беспроводная зарядка для смартфонов и инновационная экологичная обивка для сидений «Текстиль/Шерсть».

Несмотря на все нововведения, стоимость автомобилей 2021-го модельного года осталась на уровне цен на автомобили 2020-го модельного года и составляет от 3 млн 155 тыс. рублей за Volvo S90 T4 Momentum и от 3 млн 705 тыс. рублей за Volvo V90 Cross Country T5 AWD Plus.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на все новые автомобили Volvo, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».