АВТОВАЗ начал производство новой специальной серии [BLACK]. Первой моделью серии станет флагман модельного ряда – LADA Vesta Cross в кузове седан и универсал. В скором времени серию [BLACK] дополнят модели XRAY Cross и 4х4 Urban, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Внешний вид автомобилей в специальном исполнении [BLACK] отличают черная глянцевая крыша, черные корпуса автоматически складывающихся зеркал, 17-дюймовые диски в черном лаке и эмблемы с названием специальной серии. Салон автомобилей получил черную обивку сидений и потолка.

Что касается оснащения, LADA Vesta Cross [BLACK] и Vesta SW Cross [BLACK] оборудованы «зимним» пакетом, включающим такие опции как подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса в практичной отделке из эко-кожи.

Напомним, автомобили семейства LADA Vesta выпускаются на заводе «ЛАДА Ижевск». Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 60944 машины (-18%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

Стоит отметить, что ранее АВТОВАЗ представил еще одну специальную серию под названием Quest. Первым в этой версии был выпущен универсал LADA Largus, который уже поступил в продажу. Стоимость пятиместной версии LADA Largus Cross Quest составляет 841,9 тыс. рублей, семиместная модификация обойдется в 864,9 тыс. рублей. Второй моделью в линейке Quest стал компактный универсал LADA Granta Cross, производство которого также уже началось.