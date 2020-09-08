Peugeot представил обновленный кроссовер 3008

Компания Peugeot рассекретила рестайлинговый кроссовер 3008 второго поколения. Сборка новинки ведется во Франции на заводе в городе Сошо. В Европе продажи автомобиля начнутся в конце нынешнего года. Когда автомобиль появится на российском рынке, пока неизвестно.

Как пишет портал Autonews.ru, кроссовер получил безрамочную решетку радиатора, оптику в стиле моделей 508 и 208, новые бамперы, а также 19-дюймовые алюминиевые колесные диски. Также для машины предлагаются новые варианты окраски кузова.

В салоне обновленного Peugeot 3008 устанавливается виртуальная приборная панель диагональю 12,3-дюйма. Такой же фирменный интерьер под названием i-Cockpit уже используют в новых моделях 208 и 2008. Также обновленный 3008 получил 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, новые сиденья с функцией массажа, беспроводную зарядку для смартфона и аудиосистему Focal мощностью 515 ватт.

Салон кроссовера отличает обивка из алькантары и кожи Nappa. Водителю доступны передовые системы безопасности. Среди них: функция аварийного торможения, система ночного видения, ассистент контроля полосы, система контроля усталости водителя и функция распознавания дорожных знаков.

Peugeot 3008 построен на модульной платформе EMP2 (Efficient Modular Platform 2) и оснащается многорычажной задней подвеской. Рестайлинговый кроссовер теперь предлагается сразу в двух гибридных версиях. Суммарная мощность полноприводной модификации Hybrid4 300 e-EAT8 составляет 300 л.с.. На одной электротяге машина может проехать до 59 км. Мощность силовой установки переднеприводной версии гибридного 3008 составляет 225 л.с., а запас хода – 56 км.

Также клиентам предложат два бензиновых мотора на выбор объемом 1,2 и 1,6 литров мощностью 130 и 180 л.с. соответственно. Также машина может комплектоваться 1,5-литровым дизельным агрегатом с отдачей 130 л.с.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».