Jeep представил возрожденный внедорожник Grand Wagoneer

Компания Jeep рассекретила флагманский внедорожник Grand Wagoneer, который пока представлен лишь в виде концепта, однако серийная версия от него будет не сильно отличаться.

Как сообщает портал Autonews.ru, в производство Jeep Grand Wagoneer отправится в следующем году, сборку машины наладят на заводе в Мичигане. Основными конкурентами автомобиля называются Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Напомним, первое поколения Jeep Wagoneer начали выпускать еще в 1963 году. Производство автомобилей под таким названием было прекращено в 1991 году. Теперь Jeep решился на возрождение Wagoneer.

Трехрядный внедорожник получил фирменную решетку с семью прорезями и подсветкой, узкие светодиодные фары, агрессивный передний бампер с буксировочными проушинами и стеклянную крышу, на которую нанесена карта Детройта. Также Jeep Grand Wagoneer оснащается 24-дюймовыми колесными дисками и рейлингами с отделкой из тика.

В салоне машины устанавливаются, сразу семь экранов – это даже больше, чем в недавно представленном Mercedes-Benz S-Class. Так, машина комплектуется 12,3-дюймовой приборной панелью и 12,1-дюймовым дисплеем мультимедийной системы Uconnect 5. Управлять функциями комфорта водитель может с помощью 10,25-дюймового тачскрина, такой же экран предусмотрен и для переднего пассажира.

Еще два дисплея предназначаются для пассажиров сзади. Также в салоне установлен общий планшет диагональю 10,25 дюйма. Также внедорожник комплектуется премиальной аудиосистемой McIntosh с 23 динамиками. В отделке интерьера используют элементы из натурального дерева и алюминия.

Практически все технические характеристики автомобиля пока еще засекречены. В компании лишь рассказали, что серийная машина получит гибридную силовую установку, три системы полного привода на выбор и пневмоподвеску Quadra-Lift. Какие еще агрегаты войдут в гамму моторов автомобиля, пока неизвестно.

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