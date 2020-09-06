Авторынок Литвы в августе сократился на 11%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам августа снизились (по сравнению с результатом годичной давности) на 11,2% до 3 592 единиц (в августе 2019 года было зарегистрировано 4 043 автомобиля). Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом продажи легковых автомобилей снизились на 8,1% до 3 381 шт., а LCV – на 42,3% до 211 шт. Лучшим для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется день 27 августа, когда в стране было зарегистрировано 403 автомобиля, худшим – 10 августа, когда поставили на учет всего 56 машин.

Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в августе традиционно возглавляет Fiat, реализовавший 1303 автомобиля. Затем следуют Toyota (528 шт.) и Volkswagen (335 шт.). В пятерку лидеров вошли также Opel и Jeep, каждый из которых сумел продать в стране по 195 своих моделей. Из премиальных брендов лидирует Audi c результатом 38 экземпляров.

В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (1174 шт.), на втором – Opel Crossland (172 шт.), на третьем – Toyota С-НR (154 шт.). Далее следуют Toyota Corolla (137 шт.) и Volkswagen Golf (112 шт.). Среди легких коммерческих машин самыми популярными были Fiat Ducato (40 шт.) и Volkswagen Caddy (31 шт.).

Эксперты также отметили, что в августе в стране было зарегистрировано два роскошных спорткара – Ferrari F8 и Portofino. В целом с начала года (за январь – август) в Литве было зарегистрировано 25 663 новых легковых автомобиля, что на 24,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (34 096 шт.).

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