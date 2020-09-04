В России начались продажи LADA Largus Cross в спецверсии Quest | АВТОСТАТ

В России начались продажи LADA Largus Cross в спецверсии Quest

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В России начались продажи LADA Largus Cross в спецверсии Quest

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АВТОВАЗ начал продажи новой специальной версии универсала LADA Largus Cross Quest. Стоимость пятиместной версии модели составляет 841,9 тыс. рублей, семиместная модификация обойдется в 864,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Как отмечается, выгода на дополнительное оборудование для Largus Cross Quest по сравнению с ценой на аналогичный пакет опций в розницу составит до 20%.

Универсал LADA Largus Cross в специальном исполнении Quest получил новые эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом. Сами кресла обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи.

Внешне LADA Largus Cross Quest отличается новым дизайном колесных дисков. Комбинация черного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц, что гармонирует с защитным обвесом кузова, присущем модификации Cross. Облик автомобиля дополняют черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением специальной серии. Кроме того, LADA Largus Cross в специальном исполнении Quest получил улучшенную шумоизоляцию.

Быстро узнать стоимость любого автомобиля LADA на рынке (и не только LADA) можно на сайте «Цена авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз новинки цены спецверсии lada largus lada largus cross

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