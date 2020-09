KIA Soul, Cerato и Sportage получили новую специальную серию Edition Plus

Российские дилеры KIA начали продажи автомобилей новой специальной серии Edition Plus, которая создана ограниченным тиражом базе моделей Soul, Cerato и Sportage. Основная особенность автомобилей специальной серии – оснащение мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, предустановленными сервисами Яндекс, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В число дополнительных аксессуаров также включены коврики Edition Plus и дорожный набор Edition Plus. Автомобили специальной серии отмечены эксклюзивным бейджем Edition Plus, сообщает пресс-служба корейской марки.

Автомобили KIA Soul специальной серии Edition Plus подготовлены на базе комплектаций 1,6 АТ Comfort и 2,0 АТ Luxe. Помимо новой мультимедийной системы, в список опций комфорта KIA Soul 1,6 АТ Comfort Edition Plus(1 млн 244 тыс. 900 руб.) дополнительно вошли система бесключевого доступа Smart Key с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, и электрообогрев руля. Эти автомобили отличаются светодиодными дневными ходовыми огнями и интерьерным пакетом: эксклюзивными вставками панелей дверей и прострочкой отделки элементов салона. KIA Soul 2,0 АТ Luxe Edition Plus(1 млн 434 тыс. 900 руб.) внешне отличаются наличием рейлингов на крыше, колесными легкосплавными дисками 18” эксклюзивного дизайна и оригинальным экстерьерным пакетом (накладки на пороги, двери, арки и передний бампер). Салон имеет комбинированную отделку, эксклюзивные вставки панелей дверей и прострочку отделки элементов.

KIA Cerato предлагается в исполнении Edition Plus на базе комплектации Luxe с обоими вариантами силовых агрегатов – 1,6 АТ и 2,0 АТ, по цене 1 млн 309 тыс. 900 и 1 млн 354 тыс. 900 рублей соответственно. От базовых эти автомобили внешне отличаются светодиодными фарами и легкосплавными колесными дисками 17".

Для кроссовера KIA Sportage специальная версия Edition Plus подготовлена на базе комплектации Comfort для спецификаций 2,0 АТ, 2,0 АТ 4WD, 2,4 АТ 4WD. KIA Sportage Comfort в версии Edition Plus отличается полностью светодиодными фарами, датчиком света и камерой заднего вида с динамическими линиями разметки. Стоимость автомобиля составит 1 млн 745 тыс. 900 рублей за 2,0-литровую версию с передним приводом, 1 млн 825 тыс. 900 рублей за модификацию с тем же мотором и полным приводом. Sportage Edition Plus 2,4 AWD будет предлагаться по цене 1 млн 935 тыс. 900 рублей.

