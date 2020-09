Обновленные Audi A4 и Audi A5 Sportback доступны для онлайн-заказа в России

Компания Audi Россия начала прием онлайн-заказов на обновленные Audi A4 и Audi A5Sportback специальной серии Edition One. Стоимость новинок составляет от 2 млн 955 тыс. рублей и 4 млн 300 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами. Внешний вид обновленных Audi A4 и Audi A5 Sportback отличает новая архитектура решетки радиатора с сотовой структурой и интегрированными воздухозаборниками.

Обновленный Audi A4 в исполнении Edition One бензиновым двигателем 35 TFSI мощностью 150 л.с. В список стандартного оснащения входят инновационная виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit диагональю 12,3 дюйма с разрешением Full HD, которая помимо стандартного вида приборов в классическом дизайне предлагает также дополнительные графические опции Dynamics и Sport. Кроме этого, список стандартного оснащения Audi A4 Edition One включает спортивный пакет S line, черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi exclusive, светодиодные фары Audi Matrix, светодиодные задние фонари с передними и задними динамическими указателями поворота, окрашенные в черный глянцевый цвет корпуса внешних зеркал, 18-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport дизайна «5 рукавов трапеция». Интерьер автомобиля получил отделку материалом Alcantara и кожей, декоративные вставки – черный рояльный лак, пакет фонового освещения салона. В оснащение Audi A4 Edition One также вошли комфортный ключ с сенсорной функцией открывания багажника, ассистент сохранения полосы движения, аудиосистема Audi sound system, многофункциональный спортивный кожаный руль «3 спицы» со скошенным нижним сегментом, электрическая регулировка передних сидений, трехзонный климат-контроль и др. Для Audi A4 Edition One предлагается два варианта окраски кузова – синий металлик Navarra blue или белый металлик Glacier white.