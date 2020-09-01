Обновленные Audi A4 и Audi A5 Sportback доступны для онлайн-заказа в России

Компания Audi Россия начала прием онлайн-заказов на обновленные Audi A4 и Audi A5Sportback специальной серии Edition One. Стоимость новинок составляет от 2 млн 955 тыс. рублей и 4 млн 300 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами. Внешний вид обновленных Audi A4 и Audi A5 Sportback отличает новая архитектура решетки радиатора с сотовой структурой и интегрированными воздухозаборниками.
Обновленный Audi A4 в исполнении Edition One бензиновым двигателем 35 TFSI мощностью 150 л.с. В список стандартного оснащения входят инновационная виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit диагональю 12,3 дюйма с разрешением Full HD, которая помимо стандартного вида приборов в классическом дизайне предлагает также дополнительные графические опции Dynamics и Sport. Кроме этого, список стандартного оснащения Audi A4 Edition One включает спортивный пакет S line, черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi exclusive, светодиодные фары Audi Matrix, светодиодные задние фонари с передними и задними динамическими указателями поворота, окрашенные в черный глянцевый цвет корпуса внешних зеркал, 18-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport дизайна «5 рукавов трапеция». Интерьер автомобиля получил отделку материалом Alcantara и кожей, декоративные вставки – черный рояльный лак, пакет фонового освещения салона. В оснащение Audi A4 Edition One также вошли комфортный ключ с сенсорной функцией открывания багажника, ассистент сохранения полосы движения, аудиосистема Audi sound system, многофункциональный спортивный кожаный руль «3 спицы» со скошенным нижним сегментом, электрическая регулировка передних сидений, трехзонный климат-контроль и др. Для Audi A4 Edition One предлагается два варианта окраски кузова – синий металлик Navarra blue или белый металлик Glacier white.
Обновленный Audi A5 Sportback специальной серии Edition One предлагается с мотором 45 TFSI мощностью 249 л. с. с технологией mild hybrid и системой постоянного полного привода quattro с технологией ultra. В список стандартного оснащения серии включены пакеты ассистирующих систем «Город» и «Парковка». Для Audi A5 Sportback Edition One также доступны навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, интефейс подключения смартфонов Audi smart phone interface, отсек для телефона Audi phone box, аудиосистема Audi sound system. Из внешних отличий автомобиль получил черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi exclusive, окрашенные в черный глянцевый цвет корпуса внешних зеркал, светодиодные фары Audi Matrix, светодиодные задние фонари с передними и задними динамическими указателями поворота, 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport дизайна «10 спиц Star». Интерьер Audi A5 Sportback Edition One отличает пакет отделки салона S line, комбинированная отделка сидений материалом Alcantara и кожей с оттиском S на спинках передних сидений, декоративные вставки – серый дуб, пакет контурного освещения салона. В оснащение автомобиля также вошли электрическая регулировка передних сидений, электрическая опора поясничного отдела в спинках передних сидений, трехзонный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений, обогрев лобового стекла, комфортный ключ с сенсорной функцией открывания багажника, система предупреждения о выходе из полосы движения и др. Для модели Audi A5 Sportback доступна окраска кузова серый перламутр Daytona Grey.