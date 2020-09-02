Лимитированные серии и новые опции: какие модели получили обновления в августе?

Судя по всему, автопроизводители решили приберечь громкие премьеры до сентября и в августе ограничились созданием спецверсий или добавлением опций для уже существующих моделей. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» на основании мониторинга модельных рядов марок, официально представленных в России.

Условными новинками этого периода можно считать рестайлинговые Toyota Hilux и Fortuner, продажи которых стартовали 20 августа.

Еще 4 модели в августе получили новые опции. Среди них - новый Audi A6 allroad quattro в стандартных комплектациях, который на старте продаж предлагался лишь в дорогостоящей лимитированной серии 20 Years Edition. Сейчас можно заказать машины в обычных комплектациях и по более низким ценам.

Новые комплектации получили и два китайских кроссовера - Chery Tiggo 4 и Haval F7, но если линейка комплектаций Tiggo 4 увеличилась за счет базовых версий, то Haval F7 получил топовую модификацию Tech Plus.

Кроме того, в дилерских центрах KIA начались продажи кроссовера KIA Soul в новой версии Style с более доступным двигателем, которая предлагает ряд улучшений интерьера, ранее доступных только для более дорогих версий.

А вот корейский бренд Hyundai представил кроссовер Hyundai Santa Fe в лимитированном исполнении Black&Brown. Новая специальная версия пятиместной модели Santa Fe доступна ограниченным тиражом в 300 автомобилей.

В августе три бренда проанонсировали свои осенние премьеры - KIA K5, Mitsubishi Outlander и GAC GS5, а немецкая марка Mercedes-Benz начала прием заказов на новый luxury-кроссовер Mercedes-Maybach GLS, который должен появиться в продаже в октябре.

Более подробную информацию об этих моделях можно найти здесь.