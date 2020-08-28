KIA раскрыла моторную гамму обновленного Stinger

Компания KIA полностью раскрыла технические подробности об обновлении модели Stinger. Продажи новинки на различных рынках мира стартуют в третьем квартале 2020 года, сообщает пресс-служба корейской марки. Обновленная линейка двигателей, предусмотренных для KIA Stinger, предлагает выбор из трех вариантов, и все эти силовые агрегаты оснащены турбонаддувом – в полном соответствии с имиджем Stinger как самой спортивной модели в гамме бренда KIA. Все двигатели агрегатируются с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Так, для клиентов в Корее и Северной Америке в линейку двигателей добавлен новый вариант – 2,5-литровый двигатель T-GDi (с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива) позиционируется между двумя ранее доступными силовыми агрегатами. Его мощность составляет 304 л.с. при 5800 об/мин, а максимальный крутящий момент 422 Нм доступен в широком диапазоне от 1650 до 4000 об/мин.

Наиболее мощным среди предлагающихся для Stinger двигателей остается твин-турбо V6 с рабочим объемом 3,3 л и системой непосредственного впрыска топлива. Этот принадлежащий к семейству Lambda двигатель теперь оснащается электронной системой изменения геометрии выпускного тракта. Данная система позволяет не только регулировать тон звучания выхлопа, но и благодаря модернизированной геометрии выпускного тракта высвобождает дополнительные 3 л.с. при работе двигателя. Максимальная мощность этого силового агрегата составляет 373 л.с. при 6000 об/мин, а максимальный крутящий момент 510 Нм доступен в диапазоне от 1300 до 4500 об/мин.

Одним из центральных элементов обновленного салона KIA Stinger стала модернизированная информационно-развлекательная система с сенсорным 10,25-дюймовым экраном. Модуль Bluetooth допускает подключение одновременно двух мобильных устройств (функция multi-connection). Одно из этих устройств может быть задействовано для телефонных разговоров в режиме hands-free и передачи мультимедийной информации, второе – только для передачи файлов мультимедиа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», внешность обновленного KIA Stinger отличают фирменная решетка радиатора в стилистике «улыбка тигра» (tiger nose) и новые многосекционные светодиодные фары, которые в выключенном состоянии смотрятся более темными и тонкими. Для задней светотехники также использована новая, более изящная комбинация фонарей. Она создает новую, запоминающуюся «световую подпись» и визуально делает корму Stinger шире. На выбор клиентам предлагаются новые опциональные насадки выхлопных труб с большим диаметром и отделкой яркого серебряного цвета, а также два новых варианта дизайна колесных дисков в размерности 18 и 19 дюймов – их сложный рисунок дополнительно подчеркивает спортивный характер автомобиля.

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