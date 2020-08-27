АВТОВАЗ начал производство универсала LADA Granta Cross в специальной версии Quest

АВТОВАЗ начал производство новой версии компактного универсала LADA Granta Cross в специальной версии Quest. Напомним, это уже вторая модель в линейке Quest после универсала LADA Largus, чей выпуск стартовал в конце июля.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, концепция автомобилей в версии Quest предполагает контрастные детали, поэтому в автомобиле Granta Cross Quest крыша окрашена в цвет «Пантера» (черный), покрытие этого же цвета получили рейлинги, а также 16-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой спиц. Как и все модели с приставкой Cross, новый автомобиль с улучшенной проходимостью имеет дорожный просвет в 198 мм, а также защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье.

Салон LADA Granta Cross в специальной версии Quest получил новую обивку сидений из специальной грязе- и водооталкивающей ткани – такой материал применен на автомобилях LADA впервые. На сиденьях нанесена вышивка с логотипом серии Quest, аналогичная надпись есть на кузове.

В штатное оснащение Granta Cross Quest входит резиновый коврик багажника и две багажных сетки: одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего сиденья. Эта версия также оснащена такими опциями, как парктроник и подогрев лобового стекла.

Напомним, универсал LADA Granta Cross имеет полный пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу и эффективно гасит «пескоструй» и удары гравия. Энергоемкая подвеска модели сочетается с повышенными характеристиками геометрической проходимости. При разработке LADA Granta Cross увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы. Это позволяет эффективно преодолевать сугробы и колеи, безопасно парковаться у высоких бордюров, и существенно расширяет возможности автомобиля.

По итогам семи месяцев 2020 года LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства составила 61372 единиц, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 сентября в России начнутся продажи новой cпециальной версии универсала LADA Largus Cross под названием Quest. Автомобиль в специальном исполнении Quest получил новые эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом. Сами кресла обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Внешне LADA Largus Cross Quest отличается новым дизайном колесных дисков. Комбинация черного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц, что гармонирует с защитным обвесом кузова, присущем модификации Cross. Облик автомобиля дополняют черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением специальной серии. Кроме того, LADA Largus Cross в специальном исполнении Quest получил улучшенную шумоизоляцию.

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