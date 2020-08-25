Дилеры назвали дату старта продаж LADA Largus Cross в спецверсии Quest

Новая cпециальная версия универсала LADA Largus Cross под названием Quest, производство которой началось на АВТОВАЗе в конце июля, поступит в продажу с 1 сентября. Об этом сообщает паблик AvtoVAZ News со ссылкой на дилеров LADA, по чьим данным новинка окажется примерно на 50 тыс. рублей дороже базовой стоимости модели. Напомним, 5-местная версия LADA Largus Cross предлагается от 795,9 тыс. рублей, а 7-местный вариант – от 818,9 тыс. рублей.

Универсал LADA Largus Cross в специальном исполнении Quest получил новые эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом. Сами кресла обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи.

Внешне LADA Largus Cross Quest отличается новым дизайном колесных дисков. Комбинация черного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц, что гармонирует с защитным обвесом кузова, присущем модификации Cross. Облик автомобиля дополняют черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением специальной серии. Кроме того, LADA Largus Cross в специальном исполнении Quest получил улучшенную шумоизоляцию.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2020 года продажи LADA Largus в России составили 19245 автомобилей, что на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате LADA Largus вошел в тройку бестселлеров АВТОВАЗа на российском рынке.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».