Рынок премиальных автомобилей в июле вырос на 13% | АВТОСТАТ

Рынок премиальных автомобилей в июле вырос на 13%

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Рынок премиальных автомобилей в июле вырос на 13%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в июле 2020 года россияне приобрели 14,6 тыс. новых машин премиального сегмента. Это на 13% больше, чем год назад.

Наибольшее предпочтение жители нашей страны отдали BMW – за прошлый месяц было куплено 4236 автомобилей баварского бренда, что на 21% лучше результата годичной давности. Второе место в премиум-сегменте по итогам июля занял Mercedes-Benz (3902 шт.), показатель которого также вырос на 21%. Далее следует Lexus, автомобили которого реализованы в количестве 2265 единиц (+19%).
А вот результаты Audi (1206 шт.) оказались на 4% хуже, чем в прошлом году.

У целого ряда премиальных марок объем рынка составил менее тысячи единиц: Volvo (853 шт.; +15%), Porsche (731 шт.; +42%), Land Rover (385 шт.; -42%), MINI (247 шт.; -11%) и Infiniti (222 шт.; -26%). У остальных же он не дотянул и до 200 единиц. При этом максимальное падение оказалось у бренда Smart (-98%), а максимальный рост показал Cadillac (+78%)

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле премиум-сегмент чувствовал себя чуть «лучше», чем весь российский рынок (+8,5%). Его доля составила 9,4%.

Все эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров

, источник: АВТОСТАТ

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