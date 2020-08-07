Российский рынок новых мотоциклов за полгода вырос на 10%

В то время как многие сегменты на рынке новых транспортных средств по итогам первого полугодия 2020 года показывают падение, покупка мотоциклов, напротив, демонстрирует их растущую популярность.

Так, по итогам первых шести месяцев 2020 года в нашей стране, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», было приобретено 8,5 тысячи мотоциклов, что на 10% больше, чем в прошлом году. Порядка 60% от этого количества приходится на мототехнику пяти брендов – BMW, Racer, Bajaj, Harley-Davidson и Motoland.

При этом практически каждый пятый мотоцикл, купленный в январе – июне, был поставлен на учет в Москве, на которую пришлось 1743 таких экземпляра. А каждый десятый мотоцикл приобрели в Московской области (829 единиц). В ТОП-5 по объему данного рынка также вошли: Санкт-Петербург (491 шт.), Свердловская область (482 шт.) и Краснодарский край (217 шт.).

Более подробную информацию по данному сегменту рынка можно найти в специально подготовленном пресс-релизе.