Российский рынок новых мотоциклов в 1 полугодии 2020 года

7 августа 2020 года Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в 1 полугодии 2020 года составил 8504 единицы, что на 10,4% больше, чем годом ранее (7702 шт.). При более детальном рассмотрении выяснилось, что тройка брендов-лидеров по итогам января – июня 2020 года занимает свыше 40% рынка. На первом месте по объемам располагается немецкий BMW с результатом 1293 мотоцикла (-14,8% по сравнению с 1 полугодием 2019 года). Немного отстает от лидера марка Racer (1284 шт.), нарастивший результат годичной давности более чем на треть (+34,5%). На третьем месте – индийский Bajaj (1006 шт.; +28,8%). Более половины брендов, входящих в первую десятку (7 из 10), показывают положительную динамику. Самый высокий рост (+78,2%) за указанный период продемонстрировал бренд Motoland. ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)

Свыше 40% рынка новых мотоциклов в январе – июне 2020 года пришлось на Центральный федеральный округ, где было куплено 3596 экземпляров (-4,3%). На втором месте находится Сибирский ФО (1043 шт.; +41%), на третьем – Северо-Западный ФО (993 шт.; +14,9%). Отметим, что рост объемов рынка новых мотоциклов наблюдается практически во всех округах страны, за исключением Центрального ФО. РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)

Что касается региональной структуры, то на Москву приходится 20,5% этого рынка. Таким образом, каждый пятый новый мотоцикл, купленный в январе – июне, был зарегистрирован в столице (1743 шт.). На втором месте в данном рейтинге – Московская область, с результатом 829 единиц, а на третьем – Санкт-Петербург (491 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область (482 шт.), занимающая четвертое место в рейтинговой таблице. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (217 шт.). В оставшихся регионах объем рынка мототехники по итогам 1 полугодия оказывается менее 200 единиц. ТОП-10 РЕГИОНОВ РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ