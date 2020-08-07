Российский рынок новых мотоциклов в 1 полугодии 2020 года | АВТОСТАТ

Российский рынок новых мотоциклов в 1 полугодии 2020 года

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Российский рынок новых мотоциклов в 1 полугодии 2020 года

Рынок транспортных средств в России
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7 августа 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в 1 полугодии 2020 года составил 8504 единицы, что на 10,4% больше, чем годом ранее (7702 шт.).

При более детальном рассмотрении выяснилось, что тройка брендов-лидеров по итогам января – июня 2020 года занимает свыше 40% рынка. На первом месте по объемам располагается немецкий BMW с результатом 1293 мотоцикла (-14,8% по сравнению с 1 полугодием 2019 года). Немного отстает от лидера марка Racer (1284 шт.), нарастивший результат годичной давности более чем на треть (+34,5%). На третьем месте – индийский Bajaj (1006 шт.; +28,8%).

Более половины брендов, входящих в первую десятку (7 из 10), показывают положительную динамику. Самый высокий рост (+78,2%) за указанный период продемонстрировал бренд Motoland.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)

табл 1

Свыше 40% рынка новых мотоциклов в январе – июне 2020 года пришлось на Центральный федеральный округ, где было куплено 3596 экземпляров (-4,3%). На втором месте находится Сибирский ФО (1043 шт.; +41%), на третьем – Северо-Западный ФО (993 шт.; +14,9%).

Отметим, что рост объемов рынка новых мотоциклов наблюдается практически во всех округах страны, за исключением Центрального ФО.

РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)

табл 2

Что касается региональной структуры, то на Москву приходится 20,5% этого рынка. Таким образом, каждый пятый новый мотоцикл, купленный в январе – июне, был зарегистрирован в столице (1743 шт.). На втором месте в данном рейтинге – Московская область, с результатом 829 единиц, а на третьем – Санкт-Петербург (491 шт.).

Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область (482 шт.), занимающая четвертое место в рейтинговой таблице. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (217 шт.). В оставшихся регионах объем рынка мототехники по итогам 1 полугодия оказывается менее 200 единиц.

ТОП-10 РЕГИОНОВ РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ

табл 3

Покупка мотоциклов традиционно носит сезонный характер. Поэтому эксперты решили посмотреть, как шел этот процесс в 1 половине 2020 года с разбивкой по месяцам.

Анализ показал, что даже несмотря на пандемию коронавируса и последовавших ограничительных мер, во 2 квартале объем рынка мототехники оказался в 3,3 раза больше, чем в первом. Но, с другой стороны, в 1 квартале рынок вырос вдвое по отношению к тому же периоду прошлого года, а во втором наблюдалось небольшое снижение (-3%).

Отметим также, что в июне отмечен максимальный рыночный объем (2,7 тыс. шт.), а вот наибольший рост рынка зафиксирован в марте (в 2,2 раза).

РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО МЕСЯЦАМ (шт.)

табл 4

, источник: АВТОСТАТ

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