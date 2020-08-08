Какие модели появились на авторынке в июле?

Середина лета оказалась довольно насыщенным временем для российского автомобильного рынка. Эксперты сайта «Цена Авто» на основе мониторинга модельных рядов марок отметили следующие изменения.

В июле стало известно о завершении продаж трех моделей – кроссоверов Chery Tiggo 3 и Tiggo 5, а также бизнес-седана Subaru Legacy. И если китайские кроссоверы уходят с рынка в рамках обновления модельного ряда Chery, то новое поколение Subaru Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, в нашу страну поставляться не будет.

Из новинок рынка стоит отметить долгожданный кроссовер Mercedes-Benz GLB, заказы на который начали принимать еще в марте. В июле первые автомобили наконец появились в салонах официальных дилеров марки. А вот премиум-бренд MINI в прошлом месяце представил обновленный кроссовер MINI John Cooper Works Countryman.

Отдельно стоит упомянуть внедорожник Niva, который с 23 июля 2020 года официально вернулся в продуктовую линейку АВТОВАЗа и сейчас продается под маркой LADA.

В июле несколько моделей вышли в ограниченных сериях – Audi A6 allroad quattro в юбилейной серии 20 Years Edition, новый BMW 4-Series 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition, LADA Largus Cross в специальной версии Quest и Lexus LX 570 в новой комплектации Black Vision.

Кроме того, сразу пять обновленных моделей Toyota стали доступны для заказа – Toyota Highlander четвертого поколения, рамный внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux, топовая версия Executive Lounge внедорожника Toyota Land Cruiser 200 и две новые версии кроссовера Toyota RAV4.

Более подробную информацию об этих моделях можно найти здесь.