ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в 1 половине 2020 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе-июне в нашей стране было продано 113,7 тыс. новых легковых автомобилей японских брендов – на 19% меньше, чем в 1 половине 2019 года. Как отмечают эксперты агентства, на их долю пришлось 19% российского рынка.

Лидерство среди японских моделей - у кроссовера Toyota RAV4. По итогам 2019 года он был на втором месте (после бизнес-седана Toyota Camry), но сейчас вырвался вперед. За шесть месяцев нынешнего года RAV4 реализован в количестве 16,1 тыс. шт. Это на 21% больше, чем в прошлом году. На второе место опустилась Toyota Camry, продажи которой упали на 30% до 11,4 тыс. шт. Замыкает тройку лидеров среди «японцев» Nissan Qashqai (10,3 тыс. шт.; -9%).

В минувшем полугодии россияне также отдавали предпочтение таким японским автомобилям, как Nissan X-Trail (9,2 тыс. шт.; -10%), Mazda CX-5 (8,8 тыс. шт.; -4%), они занимают четвертую и пятую позиции в рейтинговой таблице. Планку в 6 тысяч проданных автомобилей сумели перешагнуть также Mitsubishi Outlander (6,5 тыс. шт.; - 39%) и Datsun on-Do (6,3 тыс. шт.; -32%). В ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей японских марок по итогам полугодия также попали: Toyota Land Cruiser Prado (5,7 тыс. шт.; -12%), Nissan Terrano (4,9 тыс. шт.; -18%) и Lexus RX (4,3 тыс. шт.; +14%).

Ранее эксперты «АВТОСТАТ» уже выделили ТОП-10 самых продаваемых в России автомобилей европейских брендов.