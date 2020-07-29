ТОП-10 самых продаваемых в 1 полугодии автомобилей европейских брендов

Реализация новых легковых автомобилей европейских марок в нашей стране по итогам 6 месяцев 2020 года составила 173,2 тыс. единиц, показав падение на 19,1%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что доля таких машин на российском рынке составила 29,1%.

Лидером этого рейтинга является седан Volkswagen Polo, продажи которого в январе - июне достигли 21,3 тыс. экземпляров, что на 23,3% меньше, чем в 1 полугодии 2019 года. Второе место принадлежит кроссоверу Volkswagen Tiguan (13,4 тыс. шт.), реализация которого снизилась на 17,5%. Замыкает тройку лидеров седан Renault Logan, который разошелся тиражом почти в 12,2 тыс. единиц (-25,8%).Далее следуют Renault Duster (12,1 тыс. шт.; -35,4%) и Renault Sandero (10,9 тыс. шт.; -26,6%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в РФ по итогам первой половины 2020 года попали: Skoda Octavia (9,8 тыс. шт.; -15,2%), Skoda Rapid (8,7 тыс. шт.; -48,6%), Skoda Kodiaq (8,7 тыс. шт.; -17,6%), Renault Kaptur (8,5 тыс. шт.; -36,2%), и Renault Arkana (7,25 тыс. шт.), вышедшая на рынок в июле 2019 года.

Эти автомобили, новые или с пробегом, можно найти в автосалонах проверенных дилеров.