Объявлены цены на новый Porsche 911 Turbo

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новое поколение 911 Turbo Coupé и Cabriolet. Стоимость моделей составляет от 13 млн 380 тыс. рублей и 14 млн 180 тыс. рублей соответственно, согласно прайс-листу, опубликованному на российском сайте Porsche.

Под капотом новых моделей установлен шестицилиндровый оппозитный двигатель 911 Turbo с увеличенной до 580 л.с. мощностью и рабочим объемом 3745 куб.см. За передачу крутящего момента к колесам отвечает 8-ступенчатая коробка передач PDK со специфическими для Turbo настройками, сообщает пресс-служба Porsche. Оба модельных варианта разгоняются с места до 100 км/ч за 2,8 секунды (минус 0,2 с по сравнению с предшественником). Максимальная скорость осталась без изменений и составляет 320 км/ч.

Новые Porsche 911 Turbo Coupé и Cabriolet получили увеличение колеи передних колес на 42 мм и новые 20-дюймовые шины размера 255/35. Активный полный привод РТМ способен передавать к передним колесам еще больше крутящего момента. Задняя ось с функцией активного подруливания оснащается шинами размера 315/30, которые устанавливаются на 21-дюймовые диски – они на один дюйм больше, чем передние. Это, а также расширенная на 10 мм колея обеспечивает более высокую тягу на задней оси. Еще более мощной стала обновленная тормозная система, характерным признаком которой являются красные тормозные суппорты в базовой комплектации. Диаметр передних тормозных дисков из серого чугуна составляет теперь 408 мм (плюс 28 мм), а их толщина равна 36 мм (плюс 2 мм). На задней оси установлены диски диаметром 380 мм и толщиной 30 мм.

Впервые для 911 Turbo предлагается опциональная спортивная выхлопная система. Среди других новинок – два варианта подвески. Если серийная подвеска PASM обеспечивает широкий диапазон настроек – от спортивных до комфортных, то значительно более жесткая спортивная подвеска с электронной регулировкой и занижением на 10 мм способствует большей динамике 911 Turbo. Кроме того, динамика может быть улучшена благодаря таким опциональным системам, как гидравлическая система подавления кренов PDCC и керамическая тормозная система PCCB с 10-поршневыми фиксированными суппортами на передних колесах.

Что касается внешнего вида 911 Turbo, из-за новой подвески кузов над передней осью был расширен до 1840 мм (плюс 45 мм), в области задней оси ширина кузова составляет ровно 1,90 метра (плюс 20 мм). 911 Turbo отличают новый капот с эффектной выштамповкой, а также светодиодные фары с системой PDLS Plus, доступные уже в базовой комплектации. Еще одним отличительным признаком нового 911 Turbo является усовершенствованная система активной аэродинамики с регулируемыми воздушными заслонками в передней части, увеличенным активным передним спойлером и значительно подросшим регулируемым задним спойлером. Через типичные для 911 Turbo воздухозаборники в задних боковинах поступает не охлаждающий воздух, как раньше, а воздух для двигателя. Интеркулеры располагаются теперь прямо на пути потока воздуха под задней крышкой. Сплошная светящаяся полоса со светодиодными задними фонарями и новая решетка задней крышки с серебристыми декоративными планками являются завершающими элементами оформления задней части.

Две новые опции – спортивный или облегченный пакеты. Облегченный пакет для купе сокращает массу автомобиля на 30 кг, что становится возможным благодаря использованию легких сидений-ковшей, отказу от задних сидений и сокращению шумоизоляции. В результате звук двигателя беспрепятственно достигает слуха водителя. В спортивный пакет входит пакет Sport Design 911 Turbo, а также отделка черного цвета, карбоновые элементы и задние фонари эксклюзивного дизайна.

Салон 911 Turbo отличают 10,9-дюймовый центральный дисплей PCM, спортивные сиденья с 14-позиционной электрорегулировкой, пакет Sport Chrono, спортивное рулевое колесо GT с лепестками переключения передач, мультифункцией и переключателем режимов движения, а также мощная аудиосистема Bose Surround Sound. Для дальнейшей индивидуализации предлагаются многочисленные опции – такие, как система Porsche InnoDrive с адаптивным круиз-контролем, система контроля полосы движения с функцией распознавания дорожных знаков, система ночного видения, система кругового обзора и аудиосистема Burmester High End Surround Sound.

В каких городах есть дилерские центры Porsche, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».