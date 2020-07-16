Toyota представила обновленную версию Land Cruiser 200 Executive Lounge

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленную топовую версию Executive Lounge внедорожника Toyota Land Cruiser 200, которая получила новые элементы дизайна экстерьера и интерьера, а также продвинутый комплекс мер для защиты от угона. Стоимость комплектации при этом не изменилась и составляет от 6 млн 119 тыс. рублей, «Тойота Мотор».

Внешность Executive Lounge отличается новой стильной формой переднего бампера, новым дизайном решетки радиатора и окантовки противотуманных фар, а также затемненными фарами ближнего и дальнего света, эксклюзивными легкосплавными 20-дюймовыми дисками и логотипом специальной серии на кузове. Салон отличают новый стиль прострочки сидений и дверных панелей, черная отделка потолка и подсветка зоны посадки в автомобиль.

Оснащение специальной серии Toyota Land Cruiser 200 включает адаптивную гидропневматическую подвеску, светодиодный головной свет, систему адаптивного рулевого управления VGRS, аудиосистему JBL с 14 динамиками и полный зимний пакет. Высокий уровень активной и пассивной безопасности Executive Lounge обеспечивают пакет систем Toyota Safety Sense, система мониторинга слепых зон BSM, система помощи при выезде с парковки RCTA, активные подголовники передних сидений и 10 подушек безопасности. Стоит также отметить, что с обновлением флагманский внедорожник оснащается уникальным противоугонным идентификатором T-Mark – маркировкой элементов автомобиля микроточками с PIN-кодом, что делает угон бессмысленным и существенно облегчает работу следственных органов по идентификации автомобиля.

Моторная гамма Land Cruiser 200 Executive Lounge включает бензиновый агрегат объемом 4,6 литра и мощностью 309 л.с., а также дизельный мотор объемом 4,5 литра с мощностью 249 л.с., который имеет высокий крутящий момент в 650 Нм и дает преимущество низких налоговых издержек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года в России было продано 2652 внедорожника Land Cruiser 200 (-15%), и 1202 из них (почти половина – 45,4%) были приобретены в топовой комплектации Executive Lounge.

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