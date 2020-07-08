Brilliance отложил российский дебют обновленного V3 из-за коронавируса

Компания Brilliance не отказывается от планов привезти в Россию обновленный компактный кроссовер Brilliance V3, однако сроки его появления в нашей стране сдвинулись на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в компании «Бриллианс Мотор». Напомним, ранее планировалось, что продажи обновленного Brilliance V3 должны начаться в августе-сентябре 2020 года.

Внешний вид и интерьер обновленного Brilliance V3 претерпели серьезные изменения. Это и новые фары, и бампера, и решетка радиатора, и задние фонари. Изменились габариты: 4240/1803/1600 мм (длина увеличилась на 40 мм, ширина – на 13 мм). Колесная база прежняя: 2570 мм.

Напомним, продажи компактного кроссовера Brilliance V3 стартовали на российском рынке в августе прошлого года. Модель, импортируемая из Китая в Россию, – это модификация, используемая для продажи на внешних рынках. Цены на Brilliance V3 варьируются от 839 тысяч до 939 тыс. рублей. На российском рынке Brilliance V3 предлагается в четырех комплектациях: две с механической 5-ступенчатой коробкой передач и две с 5-диапазонным «автоматом». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 107 л.с., потребляющий в городском цикле всего 5,9 л на 100 км.

Вместе с тем в 2020 года российский рынок окончательно покинет кроссовер Brilliance V5 (и с атмосферным двигателем 1.6 л, и с турбо - 1.5Т). Модель уже снята с производства в Китае, а у российских дилеров остались единичные экземпляры.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года на российском рынке было реализовано 65 автомобилей Brilliance, что на 34% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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