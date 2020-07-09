Lexus представил обновленный седан LS

Компания Lexus представила обновленный флагманский седан LS. Автомобиль получил незначительные изменения во внешности, стал немного быстрее, а также обзавелся новыми вспомогательными системами, пишет портал Autonews.ru.

От предшественника рестайлинговый LS можно отличить благодаря другому переднему бамперу и радиаторной решетке, на который появился модуль с сенсором системы полуавтономного управления. Кроме того, седан получил новые адаптивные фары, дебютировавшие в 2019 году на модернизированном RX.

Флагман японского бренда обзавелся новым информационно-развлекательным комплексом с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, а также поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, инженеры перенастроили адаптивную подвеску для большего комфорта, а также модернизировали коробку передач гибридной модификации, благодаря чему седан прибавил в динамике.

В России нынешний Lexus LS доступен с 3,5-литровым V6 мощностью 325 л.с., а также с 421-сильной «турбошестеркой». Цены на седан стартуют с отметки 6 млн 245 тыс. рублей.

Более подробная информация по ценам на новые автомобили содержится на сайте «Цена авто».