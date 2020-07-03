Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в России

Компания BMW Group Россия представила на российском рынке новый BMW 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition. Стоимость новинки составит 4 млн 040 тыс. рублей, сообщает пресс-служба баварской марки.

BMW 420d xDrive Coupe M Sport Pro Shadow Edition получил специальный пакет M Sport Package Pro, включающий тормозную систему M Sport с суппортами красного цвета, 19-дюймовые легкосплавные диски M с разноразмерными шинами класса Ultra High Performance, задний спойлер M, фары BMW Individual Shadow Line и BMW Individual дизайн Shadow Line с расширенной отделкой, а также адаптивное спортивное рулевое управление, адаптивную подвеску M, ассистент парковки и активный круиз-контроль с функцией Stop&Go.

Автомобиль оснащен спортивными настройками звука выхлопной системы в режимах вождения Sport/Sport Plus и функцией Sprint. Дебютировавшая на BMW 4 серии Coupe функция Sprint изменяет характеристики двигателя и переключения скоростей для максимальной динамики при обгонах и отзывчивости при маневрах.

В салоне – сиденья M Sport с электрорегулировкой для водителя и переднего пассажира, ремни безопасности М, аудиосистема Harman/Kardon Surround Sound, пакет Connected Professional и BMW Live Cockpit Professional, а также отделка кожей Vernasca «Черный» с синим контрастным швом и глянцевые декоративные планки BMW Individual «Алюминий с эффектом тканого полотна».

BMW 420d xDrive Coupe M Sport Pro Shadow Edition оснащен дизельным двигателем с технологией M TwinPower Turbo мощностью 190 л.с. и 400 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды, а максимальная скорость равна 238 км/ч.

Напомним, ранее компания BMW Group представила новое поколение BMW 4 серии Coupe, производство которого начнется на заводе в Дингольфинге в июле 2020 года. В продажу на российском рынке новинка поступит 24 октября. На старте продаж в России будут доступны четыре модификации: бензиновый BMW 420i Coupe (от 3 млн 130 тыс. руб.), дизельные BMW 420d Coupe (от 3 млн 150 тыс. руб.) и BMW 420d xDrive Coupe (от 3 млн 290 тыс. руб.), а также флагманский BMW M440i xDrive Coupe с 6-цилиндровым бензиновым двигателем(от 4 млн 550 тыс. руб.).

В список стандартного оборудования всех профилей 4 серии в России входят автоматическая коробка передач Steptronic, система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, шесть подушек безопасности, LED-фары и светодиодные противотуманные фары. Также базовая комплектация включает пакет M Sport, внешний дизайн BMW Individual Shadow Line, аэродинамический пакет М, 18-дюймовые M легкосплавные диски с разноразмерными шинами, обивка интерьера Alcantara/Sensatec, автоматический трехзонный контроль климата, кожаное спортивное рулевое колесо М с мультифункцией, спортивные сиденья с подогревом для водителя и переднего пассажира, систему сквозной погрузки с функцией дистанционного складывания из багажного отделения, стереоаудиосистему с 6 динамиками, BMW Live Cockpit, сервисы BMW ConnectedDrive, BMW TeleServices и функцию интеллектуального экстренного вызова. Дизельные модификации оснащаются топливным баком увеличенного объема.

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