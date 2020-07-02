Subaru Legacy получил прощальную спецверсию в России

Российские дилеры Subaru начали прием заказов на ограниченную версию бизнес-седана Legacy – Legacy Ultimate. Ограниченная партия из 77 автомобилей станет последней для России: новое поколение Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, на в нашу страну поставляться не будет, сообщает пресс-служба «Субару Мотор». Стоимость Legacy Ultimate в единственной доступной комплектации составит 2 млн 699 тыс. 900 рублей.

Новая специальная версия Subaru Legacy создана на базе комплектации Premium ES актуального модельного года и доступна в четырех цвета кузова: «Белый перламутр» (Crystal White Pearl), «Черный металлик» (Crystal Black Silica), «Темно-красный перламутр» (Crimson Red Pearl) и «Темно-серый металлик» (Magnetite Gray Metallic). Внешний вид автомобилей специальной версии отличают зеркала заднего вида, решетка радиатора и 18-дюймовые колесные диски, выкрашенные в черный цвет. Дверные ручки и накладка на крышку багажника выполнены в цвет кузова, а на автомобиле размещены шильдики Ultimate.

Что касается интерьера, сиденья и двери получили комбинированную отделку (кожа/замша), дефлекторы климат-контроля дополнены черными окантовками, а на панели приборов, сиденьях и дверях нанесена специальная синяя прострочка. На центральной консоли расположена особая табличка с уникальным номером автомобиля из ограниченной серии, которая добавляет автомобилю эксклюзивности, а в будущем это может стать и предметом интереса коллекционеров.

Subaru Legacy Ultimate оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 175 л.с. и бесступенчатой трансмиссией вариаторного типа Lineartronic. Седан доступен только с системой симметричного полного привода Symmetrical AWD.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 1954 автомобиля, что на 27% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

В 2020 году помимо седана Legacy специальную версию получит и кроссовер Forester. На конец 2020 – начало 2021 года запланирован выход обновленного Subaru XV. А в середине 2021 года ожидается новое поколение Outback.