Toyota привезет в Россию «спортивные» версии Corolla и C-HR

Линейка Toyota Gazoo Racing в России в 2021 году пополнится сразу несколькими моделями в спортивном исполнении GR-Sport. Уже в январе следующего года на российском рынке будут представлены специальные версии Toyota Corolla и Toyota C-HR в спортивном дизайне, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Отличительными чертами моделей GR-Sport, помимо фирменного бейджа, станут экстерьерный спорт-пакет с акцентами черного глянцевого цвета, включая крышу, решетку радиатора, зеркала, молдинги и другие элементы; спойлер на крышке багажника и двухцветные колесные диски GR-Sport. В салоне появятся черная отделка потолка, спортивные сидения GR-Sport с развитой боковой поддержкой и комбинированной отделкой, красная прострочка обивки сидений, селектора трансмиссии и руля, который будет обшит перфорированной кожей

Напомним, компания «Тойота Мотор» в августе прошлого года начала продажи на российском рынке новой Toyota GR Supra. Автомобиль оснащен 340-сильным шестицилиндровым турбомотором. До 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 4,3 секунды, а «потолок» максимальной скорости искусственно ограничен на отметке 250 км/ч.

Новая GR Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR и разработанной специалистами Toyota Gazoo Racing. Это гоночное подразделение Toyota, объединяющее автоспортивные инициативы компании и отвечающее за разработку и производство гоночных автомобилей, спорткаров и спортивных версий серийных моделей. Модельный ряд Toyota Gazoo Racing состоит из двух линеек: GR и GR-Sport.

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